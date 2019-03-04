СБУ: выведенная с Донбасса наемница сдала ценную информацию про "ДНР"

"Полученный результат - очередное доказательство роSSийской вооруженной агрессии".

СБУ: выведенная с Донбасса наемница сдала ценную информацию про "ДНР"

Служба безопасности Украины подтвердила информацию журналистов ТСН о выводе с оккупированной территории роSSийской наемницы Светланы Дрюк (Ветерок), которая была начальником штаба танкового батальона в незаконном вооруженном формировании "11 полк ДНР".

Пресс-служба СБУ заявила, что Украина получила в ее лице ценного свидетеля роSSийской военной агрессии и важные материалы о руководящей росли кадровых офицеров Вооруженных сил РоSSии и роSSийских спецслужб в организации террористической деятельности "ДНР" на Донбассе.

Также наемница рассказал о структуре и укомплектованности незаконных формирований, количестве военной техники, боевых позициях, места хранения горюче-смазочных материалов, боеприпасов и тяжелого вооружения, которое поступает из РФ.

Глава СБУ сказал, что "эта операция была соревнованием интеллекта и профессионализма между роSSийскими и украинскими спецслужбами, а полученный результат - очередное доказательство роSSийской вооруженной агрессии".

Напомним, что Дрюк вывели из вывезли из Донецкой области после того, как осенью прошлого года в районе Чистяково (бывший Торез) из-за взрыва были уничтожены восемь танков Т-72 незаконного вооруженного формирования "11 полк ДНР", где она служила. Историю женщины рассказали только сейчас, в марте, потому что до последнего времени на оккупированной области находились двое ее детей.


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