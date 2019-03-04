На Донбассе погиб 20-летний военный

Боевики вели интенсивные минометные обстрелы.

Сегодня, 4 марта, в зоне боевых действий на Донбассе погиб военнослужащий украинской армии. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Максим Праута.

"К сожалению, по состоянию на данный момент у нас есть потери. В результате вражеских обстрелов оборвалась жизнь одного из военнослужащих Объединенных сил, 1999 года рождения", - сообщил Праута.

Утром в понедельник боевики вели интенсивные обстрелы из минометов из пулеметов около Песок и Водяного в Донецкой области.

Напомним, накануне в зоне ООС боевики совершили 10 обстрелов с применением запрещенного тяжелого вооружения, в результате обстрелов получил ранения один военнослужащий.