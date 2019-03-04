В польском Гданське выбрали нового мэра

После трагической смерти Павла Адамовича, город возглавила юрист и чиновник местного самоуправления Александра Дулькевич.

В польском Гданське выбрали нового мэра
Александра Дулькевич
Фото: polska-kaliningrad.ru

В Польше на выборах мэра Гданьска победила юрист и чиновник местного самоуправления из комитета "Все для Гданьска" Александра Дулькевич.

Об этом сообщает "Радио Польша".

Отмечается, что она получила 82,22% голосов.

Кроме Дулькевич, в выборах принимали участие режиссер документальных фильмов и публицист Гжегож Браун, который получил 11,86% голосов, и Марек Скиба из комитета "Ответственные-Гданьск", за которого проголосовали 5,92% избирателей.

Явка составила 48,6%. Чтобы победить, кандидат должен получить не менее 50% голосов плюс один.

Напомним, досрочные выборы мэра города были проведены в связи с трагической смертью Павла Адамовича, который был избран на пятилетний срок в ноябре 2018 года. 14 января на благотворительном концерте на Адамовича напал 27-летний мужчина с ножом, позже мэр умер от полученных травм в больнице.

После этого по всей стране прошли многотысячные митинги против ненависти в публичном пространстве.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Два фигуранта дела об убийстве милиционеров в Киеве вышли на свободу после почти четырех лет в СИЗОДва фигуранта дела об убийстве милиционеров в Киеве вышли на свободу после почти четырех лет в СИЗО
Полиция задержала автобус с "киевскими титушками" на въезде в Одессу (обновлено)Полиция задержала автобус с "киевскими титушками" на въезде в Одессу (обновлено)
Конституционный Суд обнародовал решение об отмене статьи УК о незаконном обогащенииКонституционный Суд обнародовал решение об отмене статьи УК о незаконном обогащении
Гладковский и "Укроборонпром" будут судиться с журналистами Bihus.infoГладковский и "Укроборонпром" будут судиться с журналистами Bihus.info
"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты
Блок рекламы


Похожие новости
Мэра Херсона облили водой на сессии горсовета из-за улицы ГандзюкМэра Херсона облили водой на сессии горсовета из-за улицы Гандзюк
Трамп выдвинул на должность постпреда в ООН нового кандидатаТрамп выдвинул на должность постпреда в ООН нового кандидата
Заммэра Сум объявили о подозрении по делу о смерти младенца в лифтеЗаммэра Сум объявили о подозрении по делу о смерти младенца в лифте
Генпрокуратура запросила доступ к внутренним документам редакции "Нового времени"Генпрокуратура запросила доступ к внутренним документам редакции "Нового времени"
Суд отправил под ночной домашний арест мэра Могилев-ПодольскогоСуд отправил под ночной домашний арест мэра Могилев-Подольского
Конгресс США принял закон для предотвращения нового "шатдауна"Конгресс США принял закон для предотвращения нового "шатдауна"
Конгресс США договорился о предотвращении нового "шатдауна"Конгресс США договорился о предотвращении нового "шатдауна"
Латвийское бюро по борьбе с коррупцией провело обыски у мэра РигиЛатвийское бюро по борьбе с коррупцией провело обыски у мэра Риги
В ОБСЕ рассказали подробности нового мирного плана для ДонбассаВ ОБСЕ рассказали подробности нового мирного плана для Донбасса
НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении экс-мэра Полтавы МамаяНАБУ закрыло дело о незаконном обогащении экс-мэра Полтавы Мамая
Последние новости
Подгружаем последние новости