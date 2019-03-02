Жванецкий получил от фюрера РФ орден за заслуги перед Отечеством
Сатирик объяснил, почему не отказался от награды.
Президент РоSSийской Федерации Владимир Путин наградил одесского сатирика Михаила Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.
Как прописано в указе о вручении ордена, сатирика награждают "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".
В письме изданию Гордон Жванецкий заявил, что принял награду от Путина, потому что всю жизнь пишет только об Одессе.
"И еще раз: мне дали орден за мои рассказы об Одессе, и я его принял. Как мой папа-врач принял в Одессе орден Трудового Красного Знамени. Одесса - моя маленькая страна", - отметил он.
6 марта Михаил Жванецкий отпразднует 85-летний юбилей, а в последующие две недели планирует ездить с концертами по Украине - Запорожье (12 марта), Днепр (14 марта), Киев (16 марта) и Одесса (21 марта).
В 1999 году Михаил Жванецкий получил звание Народный артист Украины, а спустя 13 лет Жванецкого признали Народным артистом РоSSийской Федерации. В 2009 году, к 75-летию, Михаил Михайлович уже был награжден таким же орденом, только более "младшей", 4 степени.
Одесский активист Сергей Стерненко призвал Жванецкого публично отказаться от награды и обратился к организаторам, чтобы те отменили мероприятия с его участием, "или они встретят протестную реакцию возмущенных украинцев".
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