Жванецкий получил от фюрера РФ орден за заслуги перед Отечеством

Сатирик объяснил, почему не отказался от награды.

Жванецкий получил от Путина орден за заслуги перед Отечеством
Фото: www.podvalchik.ru

Президент РоSSийской Федерации Владимир Путин наградил одесского сатирика Михаила Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Как прописано в указе о вручении ордена, сатирика награждают "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

В письме изданию Гордон Жванецкий заявил, что принял награду от Путина, потому что всю жизнь пишет только об Одессе.

"И еще раз: мне дали орден за мои рассказы об Одессе, и я его принял. Как мой папа-врач принял в Одессе орден Трудового Красного Знамени. Одесса - моя маленькая страна", - отметил он.

6 марта Михаил Жванецкий отпразднует 85-летний юбилей, а в последующие две недели планирует ездить с концертами по Украине - Запорожье (12 марта), Днепр (14 марта), Киев (16 марта) и Одесса (21 марта).

В 1999 году Михаил Жванецкий получил звание Народный артист Украины, а спустя 13 лет Жванецкого признали Народным артистом РоSSийской Федерации. В 2009 году, к 75-летию, Михаил Михайлович уже был награжден таким же орденом, только более "младшей", 4 степени.

Одесский активист Сергей Стерненко призвал Жванецкого публично отказаться от награды и обратился к организаторам, чтобы те отменили мероприятия с его участием, "или они встретят протестную реакцию возмущенных украинцев".


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