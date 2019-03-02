Подельника беглого олигарха Курченко задержали в Греции по запросу Украины

В Греции по запросу Украины задержали роSSийского специалиста в сфере энергетики Евгения Калинина. Об этом в субботу, 2 марта.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката задержанного Янниса Рахиотиса.

По словам Рахиотиса, россиянин находился в служебной командировке. Калинина задержали в афинском аэропорту 28 февраля.

Адвокат сообщил, что слушание по делу роSSийского специалиста состоялось в пятницу. По решению прокурора Калинин отправлен в тюрьму до тех пор, пока в Грецию не доставят украинский запрос на экстрадицию.

По словам Рахиотиса, Украина обвиняет россиянина в нарушении налогового законодательства во время работы в стране.

"Однако это дело является политическим. Калинин находится в списке известного сайта Миротворец. Его преследуют за то, что он поддерживал бывшего президента Украины Виктора Януковича", - уверен адвокат. По словам Рахиотиса, он уже проинформировал прокурора о включении россиянина в список "Миротворца".

На сайте "Миротворец" указано, что Калинин находится в розыске МВД . Датой исчезновения указано 29 мая 2017 года.

Согласно списку разыскиваемых лиц на сайте МВД , Калинина обвиняют в по ст. 255 (создание преступной организации), ст. 366 (служебная подделка) и ст. 212 (уклонение от уплаты налогов).

Евгений Калинин, бывший исполнительный директор "Восточноевропейской топливно-энергетической компании" (ВЕТЭК). На Сергея Курченко он работал с 2011 года. В марте 2014, когда беглый олигарх был по запросу Генпрокуратуры Украины объявлен в международный розыск, Калинин уволился из ВЕТЭК.