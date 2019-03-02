"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты

Накануне Гнап заявил о снятии своей кандидатуры в пользу Гриценко.

"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты
Фото: Макс Левин

Съезд партии "Сила людей", который проходит 2 марта в Днепре, принял решение отозвать кандидата на пост президента Украины Дмитрия Гнапа, которого ранее выдвинула эта политсила.

"Отозвать кандидата от политической партии "Сила людей" на должность Президента Украины и дать ему возможность добровольно отказаться от дальнейшего баллотирования на пост Президента Украины и снять свою кандидатуру в срок до 7 марта", - говорится в решении съезда.

Вместе с тем "Сила людей" не определилась, будет ли поддерживать на выборах другого кандидата.

Накануне экс-журналист Дмитрий Гнап, ранее возглавлявший проект журналистских расследований "Слідство.інфо", решил снять свою кандидатуру в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Напомним, 8 февраля "Сила людей", которая 20 января выдвинула кандидатом в президенты Дмитрия Гнапа, потребовала от него снять свою кандидатуру. Требование было связано с финансовым скандалом вокруг Гнапа. В 2015 году проект "Слідство.Інфо", которым он руководил, получил премию в размере 15 тысяч евро. Гнап обещал направить деньги на помощь армии, но передал только 2 тысячи евро. Почти 4000 евро были использованы на текущие расходы "Слідство.Інфо", а остальные 9 тысяч евро все это время находились в банковской ячейке Гнапа. Он их вернул "Слідству" после того, как эта информация стала публичной.


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