Украина и Турция проводят завершающий этап переговоров о ЗСТ
Договор будет подписан в ближайшее время.
Переговоры о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией находятся на завершающем этапе. Договор будет подписан в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает турецкое информагентство Anadolu.
"С Украиной, в частности, переговоры находятся на последнем этапе. Соглашение о свободной торговле с Украиной, возможно, будет подписано в ближайшее время", - заявил Чавушоглу.
На сегодняшний день между Турцией и 20 странами подписаны соглашения о свободной торговле. Продолжаются переговоры по этому вопросу еще с 17 странами, в том числе Эквадором, Японией, Таиландом и Индонезией.
Ранее сообщалось, что переговоры между Украиной и Турцией о зоне свободной торговли должны закончиться к концу 2018 года. Заключение соглашения позволит увеличить взаимный товарооборот до 10 млрд долларов в год.
Напомним, в январе Украина и Израиль подписали соглашение о свободной торговле.
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