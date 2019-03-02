Украина и Турция проводят завершающий этап переговоров о ЗСТ

Договор будет подписан в ближайшее время.

Переговоры о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией находятся на завершающем этапе. Договор будет подписан в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает турецкое информагентство Anadolu.

"С Украиной, в частности, переговоры находятся на последнем этапе. Соглашение о свободной торговле с Украиной, возможно, будет подписано в ближайшее время", - заявил Чавушоглу.

На сегодняшний день между Турцией и 20 странами подписаны соглашения о свободной торговле. Продолжаются переговоры по этому вопросу еще с 17 странами, в том числе Эквадором, Японией, Таиландом и Индонезией.

Ранее сообщалось, что переговоры между Украиной и Турцией о зоне свободной торговли должны закончиться к концу 2018 года. Заключение соглашения позволит увеличить взаимный товарооборот до 10 млрд долларов в год.

Напомним, в январе Украина и Израиль подписали соглашение о свободной торговле.