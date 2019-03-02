С 1 апреля военным в зоне ООС повысят зарплаты

Доплата для военнослужащих на первой линии составит 12 тысяч гривен.

С 1 апреля военным в зоне ООС повысят зарплаты
Фото: пресс-служба президента

Зарплаты военнослужащих, которые находятся в зоне операции Объединенных сил, повысят с 1 апреля. Соответствующее решение подписал Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 2 марта.

Так, военнослужащие, которые находятся на первой линии соприкосновения, будут получать доплату плюс две тысячи гривен, и общая сумма будет составлять 12 тысяч гривен.

На тысячу гривен должна быть повышена доплата на второй линии и ее уровень должен быть доведен до 5500 гривен.

Кроме этого, будет повышено денежное обеспечение военнослужащим ВМС ВС Украины, которые выполняют боевые задачи и находятся в акватории Азовского моря. Они будут получать доплату 5500 гривен, а при выходе на боевые дежурства - 12 тысяч гривен.

Напомним, минимальное денежное обеспечение военнослужащих, выполняющих задачи в районе проведения операции Объединенных сил, с 1 января составляет более 20 тыс. гривен. После повышения зарплата командира бригады составила 26 тыс. гривен (вместо - 17-18 тыс.), командир батальона получает 19-23 тыс. гривен (вместо 14 тыс.), командир роты - 16 тыс. гривен (вместо 12 тыс.).




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