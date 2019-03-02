Черное море станет для РоSSии "Бермудским треугольником", - Климкин

"Мы должны сделать так, чтобы наш флот был лучше, чем роSSийский".

Министр иностранных дел Павел Климкин уверен, что РоSSии не удастся завладеть Черным морем, оно может стать разве для нее лишь "Бермудским треугольником".

Об этом Климкин заявил на международной конференции по безопасности "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе, передает Укринформ.

"РоSSия запрещает нам свободу мореплавания в Керченском проливе и Азовском море. Она атакует наши корабли, захватывает военнопленных. Поэтому все, что мы делаем и должны сделать, должно быть сконцентрировано на освобождении наших ребят-военнопленных и других политзаключенных и заложников", - заявил руководитель МИД Украины.

Однако, по его словам, "мы должны сделать так, чтобы наш флот был лучше, чем роSSийский".

"Черное море не должно стать роSSийской лужей. Нужно построить мощную военную инфраструктуру, военные базы вдоль Черного и Азовского морей", - считает Климкин.

Глава МИД выразил твердое убеждение, что "Черное море никогда не будет принадлежать роSSийскому режиму, на самом деле оно станет для него разве что "Бермудским треугольником", Керченский пролив будет разблокирован".

РоSSия существенно осложнила судоходство в Азово-Черноморском бассейне после построения Керченского моста в оккупированный Крым. В 2018 году участились противоправные задержания украинских кораблей роSSийскими пограничниками, что осложнило морские перевозки в регионе. Специалисты указывают на ползучую аннексию Россией Азовского моря.

В конце 2018 года РоSSия пошла на открытый акт агрессии против Украины в Керченском проливе. 25 ноября катера ВМС Украины были атакованы и захвачены роSSийским спецназом в нейтральных водах Керченского пролива во время их перехода в Азовское море. РоSSияне утверждают, что корабли ВМС Украины вторглись в "территориальные воды РФ ".

24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их перевели в Москву, где арест продлили до конца апреля.