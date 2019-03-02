Компании "повара Путина" получили контракты на еще 10 млрд рублей, - СМИ

С 2011 года компании, связанные с Евгением Пригожиным, получили контракты на сумму более 200 млрд рублей.

Структуры, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого СМИ называют "поваром Путина", в 2019 году получили новые контракты на сумму более 10 миллиардов рублей. Об этом сообщает роSSийское издание The Bell со ссылкой на сайт госзакупок и сервис "СПАРК-Интерфакс".

Издание изучило контракты 13 юридических лиц, предположительно связанных с Евгением Пригожиным. Кроме компаний "Конкорд М" и комбината питания "Конкорд", связь с которым подтвердил сам Пригожин, госконтракты получили еще одиннадцать других компаний, которые, по версии The Bell, так или иначе связаны с бизнесменом, пишет Радио Свобода. О том, что эти предприятия также находятся под контролем Пригожина ранее сообщали издания РБК, "Новая газета" и "Фонтанка".

"Конкорд М" и комбинат питания "Конкорд-М", которые принадлежат непосредственно Евгению Пригожину, с начала года получили контракты на 19 миллионов рублей. Остальные компании - на около 10 миллиардов рублей, следует из расследования.

По данным расследования телеканала "Настоящее время" компании, связанные с Евгением Пригожиным с 2011 года получили контракты на сумму более 200 миллиардов рублей.

28 февраля стало известно о возбуждении уголовного дела после массового заражения дизентерией и шигеллой детей в школах Москвы. Речь идет о поставках в школы продуктов питания, приготовленных из сырья поставщика "Вито-1". Употребив эти продукты в пищу, по данным следствия, в Восточном административном округе Москвы заболели 67 учеников и учителей.

О массовом заражении дизентерией в московских школах в январе сообщило Радио Свобода и ряд других СМИ , несколько публикаций ему посвятил Алексей Навальный. Питание в школы поставляли две компании - "Вито-1" и "Комбинат питания "Конкорд", принадлежащий Евгению Пригожину, которого называют "поваром Путина". "Вито-1" Навальный также связывает с Пригожиным: оба поставщика входят в Ассоциацию предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения.

Поставщики питания, компании Пригожина, свою причастность к вспышке кишечной инфекции сначала отрицали, однако затем заявили, что проведут "собственное расследование по факту заболевания детей дизентерией" и выплатят пострадавшим компенсации.