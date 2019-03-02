В СБУ назвали стоимость избирательной пирамиды во главе с депутатом Верховной Рады

Координировал и финансировал "пирамиду" нардеп Валерий Дубиль.

В СБУ назвали стоимость избирательной пирамиды во главе с депутатом Верховной Рады
Виктор Кононенко
Фото: стоп-кадр видео

Выявленное Службой безопасности Украины финансирование так называемой избирательной пирамиды составляет почти $82 млн.

Об этом заместитель главы СБУ Виктор Кононенко сообщил в эфире телеканала "Интер", передает Интерфакс-Украина.

"Установили 49 организаторов этой деятельности. Этими лицами было привлечено, по нашим подсчетам, более 686 тыс. граждан Украины к этой деятельности. Каждый из них должен был привести на избирательный участок по 10 человек, которые должны были проголосовать за конкретного кандидата в президенты... Стоимость этого проекта составляет более 2,22 млрд грн или около $82 млн", - сказал Виктор Кононенко.

По его словам, средства могут иметь как внутреннее, так и внешнее происхождение. "В нашем случае это "грязные наличные" легализированные незаконным путем", - пояснил он.

Замглавы СБУ рассказал, что следственные действия продолжаются.

"Мы только на этой неделе выписали 5 тыс. повесток для свидетелей. Их будет намного больше. Когда будут закончены следственные, действия будет и результат", - пояснил он.

Как сообщалось, 21 февраля Виктор Кононенко сообщил, что один из народных депутатов Украины является организатором и руководителем так называемой "избирательной пирамиды" по подкупу избирателей, которая действовала в разных регионах Украины. По данным Интерфакс-Украина, координировал и финансировал эту "избирательную пирамиду" народный депутат из фракции "Батькивщина" Валерий Дубиль. В каждой области организация имела своего представителя, и одним из таких лиц был член ВО "Батькивщина" Руслан Богдан.


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