Телеканал "Украина" заявил о внешних попытках заглушить сигнал

В прямом эфире идет программа о выборах с участием глав МВД, СБУ, Минюста и Генпрокуратуры.

Сигнал телеканала "Украина" пытаются искусственно заглушить, используя внешнее техническое оборудование.

Об этом говорится на странице телеканала в соцсети.

Сообщение появилось во время прямого эфира программы "Главная тема. Выбор", гостями которой являются глава МВД Арсен Аваков, генпрокурор Юрий Луценко, глава СБУ Василий Грицак, министр юстиции Павел Петренко.

На телеканале просят зрителей сообщать о проблемах с сигналом.

"Если у вас возникли проблемы с сигналом: напишите, пожалуйста, через какое устройство вы смотрите эфир, какой у вас кабельный оператор, город", - говорится в сообщении.

В комментариях к посту зрители сообщают об исчезновении канала в населенных пунктах в разных уголках Украины.

Ранее сообщалось, что СБУ отбила атаку на сайт Центризбиркома.


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