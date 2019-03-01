Заседание суда по делу Мангера перенесли на 4 марта

Избранная ранее мера пресечения Мангеру заканчивается 3 марта.

Заседание суда по делу Мангера перенесли на 4 марта
Фото: LB.ua

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции на освобождение под залог 2,5 млн гривен главы Херсонского областного совета Владислава Мангера на 4 марта.

Об этом говорится в сообщении гражданской инициативы "Хто замовив Катю Гандзюк" на странице в Facebook.

"С самого утра рассмотрение дела адвокаты затягивали. Тонной бессмысленных ходатайств об отводах и другие запросы. Дотянув до вечера, суд объявил о перерыве в заседании до 4 марта 17:10", - сообщают активисты.

Отмечается, что избранная ранее мера пресечения Мангеру заканчивается 3 марта.

Активисты считают, что данный факт предоставляет Мангеру возможность покинуть Украину.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

По состоянию на февраль 2019 года следствие установило восьмерых фигурантов преступления. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (предполагаемые исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор), Владислав Мангер (заказчик).

Левин находится в бегах. Мангер - на свободе под залогом.

Мангера подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.27 (виды соучастия) , п.п. 4, 6, 11, 12 ст.115 (умышленное убийство). Следствие считает, что за нападение на Гандзюк мангер расплатился базой отдыха в Лазурном.

11 февраля Генпрокуратура сообщила Мангеру о подозрении. А 15 февраля суд арестовал его до 3 марта с альтернативой внесения 2,5 млн гривен залога. Вечером в тот же день Мангер вышел из СИЗО, уплатив залог.


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