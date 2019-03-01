У посольства РоSSии в Киеве провели акцию с требованием расследовать исчезновения и похищения в Крыму

Фото: Lb.ua

В Киеве под посольством РФ прошла 32-я акция, посвященная жертвам насильственных исчезновений в оккупированном РФ Крыму.

Как сообщает "Крым.Реалии", в этот раз ее посвятили похищенному 3 марта 2014 года крымчанину Решату Аметову.

Фото: Lb.ua

"Мы все помним, что Решат Аметов – первая смерть, которая состоялась на территории Крыма. Это было первое насильственное исчезновение в истории оккупированного Крыма. Но с того момента никто не ведет никакого расследования", – сказала во время акции координатор общественной инициативы "КрымSOS" Тамила Ташева.

Во время акции активисты демонстрировали на ноутбуке кадры, на которых видны лица тех, кто похитил Решата Аметова.

Напомним, 15 марта 2014 года в Крыму было обнаружено тело убитого Решата Аметова с многочисленными следами пыток. 3 марта 36-летний активист пропал после того, как группа людей в военной форме окружила его и увела с площади Ленина в Симферополе, где он стоял в одиночном пикете против оккупации Крыма Россией .

Фото: Lb.ua

Подконтрольные Москве власти Крыма пообещали награду за раскрытие убийства крымскотатарского активиста. Однако убийц активиста так и не нашли.

При этом еще декабре 2014 года правозащитники сообщали, что в Крыму установлены лица, причастные к похищению Аметова, но они не были задержаны.

В ООН убийство крымчанина Решата Аметова признали казнью.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua