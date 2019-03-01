Активисты загжли фаеры под зданием суда в Киеве, где рассматривают апелляцию Мангера

Заседание накануне не состоялось из-за неявки подозреваемого.

Фото: facebook/Стас Козлюк

Под зданием Киевского апелляционного суда, где сегодня будут рассматривать апелляционные жалобы по делу Владислава Мангера, активисты зажгли файеры. Об этом сообщает РБК-Украина.

Активисты также принесли баннеры с надписью: "Убийцы Гандзюк должны сесть".

Возле здания суда дежурят правоохранители. Правоохранители проводят тщательный досмотр посетителей суда. Дело будет слушать коллегия судей: Ященко, Рыбак и Росик. В зале судебных заседаний присутствуют около 30 активистов и представители средств массовой информации.

Фото: facebook/Стас Козлюк
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Напомним, вчера рассмотрение апелляционных жалоб не состоялось из-за того, что подозреваемый не прибыл на заседание. Сторона защиты заявила, что не знает, где находится Мангер. Сторона обвинения также заявила, что не знает о его местонахождении.

Фото: facebook/Стас Козлюк

Рассмотрение апелляционных жалоб в отношении подозреваемого в заказе убийства Екатерины Гандзюк Владислава Мангера отложили на 1 марта на 12:00.


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