Активисты загжли фаеры под зданием суда в Киеве, где рассматривают апелляцию Мангера
Заседание накануне не состоялось из-за неявки подозреваемого.
Под зданием Киевского апелляционного суда, где сегодня будут рассматривать апелляционные жалобы по делу Владислава Мангера, активисты зажгли файеры. Об этом сообщает РБК-Украина.
Активисты также принесли баннеры с надписью: "Убийцы Гандзюк должны сесть".
Возле здания суда дежурят правоохранители. Правоохранители проводят тщательный досмотр посетителей суда. Дело будет слушать коллегия судей: Ященко, Рыбак и Росик. В зале судебных заседаний присутствуют около 30 активистов и представители средств массовой информации.
Мангер попросил суд передать дело в Госбюро расследований
Напомним, вчера рассмотрение апелляционных жалоб не состоялось из-за того, что подозреваемый не прибыл на заседание. Сторона защиты заявила, что не знает, где находится Мангер. Сторона обвинения также заявила, что не знает о его местонахождении.
Рассмотрение апелляционных жалоб в отношении подозреваемого в заказе убийства Екатерины Гандзюк Владислава Мангера отложили на 1 марта на 12:00.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
01.03.2019 14:58
01.03.2019 14:59