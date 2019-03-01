Апелляционный суд запретил доступ ГПУ к данным издания "Новое время"

Киевский апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу редакции издания "Новое время".

Об этом сообщила пресс-служба суда в Фейсбуке.

Отмечается, что 1 марта коллегия судей по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную директором ООО "Издательский Дом "Медиа-ДК", на решение следственного судьи Печерского райсуда Киева от 4 февраля 2019 года, которым удовлетворено ходатайство старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ и предоставлен временный доступ к информации редакции "Новое время" и почты журналиста Ивана Верстюка.

По результатам рассмотрения апелляции суд удовлетворил ее в части предоставления временного доступа к вещам и документам, которые содержат коммерческую тайну, и возможности изъятия их копий, находящихся во владении ООО "Издательский Дом "Медиа-ДК".

Напомним, Иван Верстюк - автор ряда резонансных расследований, в том числе о коррупции в оборонных закупках. Расследование Генпрокуратуры, в рамках которого суд вынес свое решение, касается статьи Верстюка "Бриллиантовая дочь" - об учебе дочери экс-зампрокурора Киевской области Александра Корнийца в Великобритании. Информация в расследовании опиралась на данные Британского уголовного агентства.

В феврале Генпрокуратура запросила доступ к внутренним документам редакции "Нового времени".