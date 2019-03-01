Лукашенко посоветовал Украине не думать о размещении ракет средней и малой дальности

"РоSSияне не могут допустить этого. Мы с россиянами будем абсолютно солидарными".

Лукашенко посоветовал Украине не думать о размещении ракет средней и малой дальности
Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал Украине не думать о размещении ракет средней и малой дальности на своей территории после развала договора РСМД между США и Россией.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Минске.

"Сейчас начали размазывать проблему ракет средней и малой дальности в Украине. Мало того, что поляки рвут и мечут: давайте нам. Там понятно, в Румынии и Польше стоят установки, которые запускают ракеты-мишени. Ставится ракета с ядерной боеголовкой - и они уже там размещены. Поляки хотят, чтобы это еще шире было. [А теперь] уже начали поговаривать про Украину", - заявил Лукашенко.

Он сказал, что такой шаг может стать катастрофическим для Украины.

"Если в Украине будут размещены такие ракеты - то это катастрофа. Знаете, надо понимать, что россияне не могут допустить того, чтобы эти ракеты были там размещены. Мы с россиянами будем абсолютно солидарными. Поэтому ни в коем случае нельзя Украине делать шаги в этом направлении. Это может обернуться катастрофой для государственности Украины", - заявил президент Беларуси Лукашенко.

Договор о РСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

В феврале 2019 года он был приостановлен из-за роSSийской ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров. В декабре 2018 года США пригрозили выйти из соглашения, если РоSSия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. По окончании двух месяцев в Вашингтоне объявили о приостановке участия в ДРСМД.

На следующий день президент РФ Владимир Путин сообщил о "зеркальном ответе" Москвы и поручил МИД РФ и Минобороны страны прекратить дальнейшие попытки инициировать переговоры об этом соглашении.

20 февраля Путин заявил о готовности нацелить ракеты на США и страны Евросоюза, где появятся ракеты средней и меньшей дальности.


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