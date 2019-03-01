Турчинов: сокращение населения угрожает нацбезопасности

В 2018 году рождаемость в Украине упала на 7% по сравнению с прошлым годом.

Турчинов: сокращение населения угрожает нацбезопасности
Александр Турчинов
Фото: Макс Требухов

Секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов считает, что прочная полноценная семья сегодня становится одним из важнейших факторов национальной безопасности, от которого зависит выживание и будущее Украины.

Об этом он заявил на заседании IV Всеукраинского Форума Семьи, сообщается на сайте СНБО.

Турчинов подчеркнул, что РоSSия уже пять лет ведет против Украины жестокую, изнурительную войну.

"За пять лет война унесла жизни 13 тыс. украинцев, около трех тысяч из них - военнослужащие. Это страшные цифры, но не они определяют опасный демографический кризис в нашей стране. Так, в 2018 году в Украине родилось 335 тыс. младенцев, а ушли из жизни - 587 тыс. человек. То есть, за год украинцев стало меньше на 252 тыс. И эта черная тенденция ежегодно только ухудшается", - отметил секретарь СНБО

Он добавил, что согласно статистике, в 2018 году рождаемость в Украине упала на 7% по сравнению с прошлым годом, а "количество прерванных беременностей только в официальных медицинских учреждениях ежегодно составляет более 100 тыс."

В эту статистику Турчинов также добавил миграцию - по его словам, "миграционные цунами вымывают из страны огромные интеллектуальные и трудовые резервы".

"В результате в рейтингах стран с самым стремительным сокращением трудоспособного населения Украина заняла первое место, а по показателям старения - 29 место в мире", - отметил он, подчеркнув, что сокращение населения грозит не просто национальной безопасности, но и самому существованию нашей нации.

По мнению Турчинова, одним из инструментов защиты семьи и семейных ценностей может стать создание государственного учреждения, которое будет заниматься этими вопросами.

"Развитие и защита института семьи должны стать приоритетом государственной политики и ключевой составляющей стратегии национальной безопасности Украины", - сказал секретарь СНБО.

Напомним, за год население Украины сократилось на 233 тысячи человек, о чем свидетельствуют подсчеты Государственной службы статистики.

В 2017 году численность населения Украины сократилась на 198,1 тыс. человек и на 1 января составила 42 386,4 тыс. человек.

Правительство планировало Всеукраинскую перепись населения на 2011 год. Впоследствии она была перенесена сначала на 2012, потом на 2013, затем на 2014, после чего на 2016-й год. В декабре 2015 года правительство в пятый раз перенесло проведение Всеукраинской переписи населения - на 2020 год.


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