Глава МИД Германии не смог вылететь из Мали из-за поломки самолета

Возвращение Мааса в Берлин отложили.

?Глава МИД Германии не смог вылететь из Мали из-за поломки самолета
Хайко Маас
Фото: twitter.com/GermanyDiplo

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в четверг, 28 февраля, не смог вылететь из столицы Мали Бамако из-за поломки правительственного самолета Airbus A319.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Представитель германского МИДа сообщила, что возвращение Мааса в Берлин отложено до 1 марта.

Сам министр спокойно воспринял задержку, отметив, что уже налетал "более 300 тыс. километров без поломок".

В ходе поездки по западноафриканским странам Мас ранее посетил Буркина-Фасо и Сьерра-Леоне. В Мали глава МИД Германии особо выделил "решающий вклад" в мирный процесс германских военнослужащих, участвующих в европейской миссии EUTM.

"Им необходимо современное оборудование для выполнения своих задач в подобной небезопасной обстановке", - подчеркнул министр.

Напомним, инцидент с воздушным судном Мааса - не первый случай неполадок на правительственных бортах. Так, например, в ноябре 2018 года канцлер Германии Ангела Меркель пропустила открытие саммита "большой двадцатки" (G20) в Буэнос-Айресе из-за "сбоя электронных систем" в правительственном самолете.

В январе министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер был вынужден изменить программу своего зарубежного турне по странам южной Африки из-за поломки правительственного лайнера Global 5000.

В том же месяце вылет правительственного самолета "Теодор Хойс" с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером из Эфиопии был отложен, причиной чему стали неполадки в системе подачи сжатого воздуха.


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