Лукашенко заявил, что согласен на единую валюту с РоSSией - "общий рубль"
Эмиссионный центр может быть в Санкт-Петербурге.
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает возможным создание в Союзном государстве единой валюты, которая должна представлять собой не роSSийский, а "общий рубль".
Об этом он заявил в ходе "Большого разговора" с общественностью и СМИ в пятницу в Минске, передает "Интерфакс-Украина".
"Сегодня нам предлагают валюту. Он (президент РФ Владимир Путин, - ред.) мне риторически говорит - конечно же, это будет рубль. Я говорю - конечно, рубль. И у вас рубль, и у нас рубль... Вопрос не в этом. Это будет не роSSийский или белорусский рубль, это будет наш общий рубль, если он будет", - сказал Лукашенко.
По его словам, ключевым вопросом при обсуждении возможности введения единой валюты в Союзном государстве является проблема эмиссионного центра.
"И главное - эмиссионный центр. Он мне говорит: ну что, в Минске будет? Я говорю - нет, в Смоленске. Так отреагировал. Пусть будет в Питере, родина президента РоSSии, мой любимый город - Ленинград, Петербург ныне. Пусть там будет", - отметил Лукашенко.
Напомним, ранее президент Беларуси заявил, что считает РоSSийскую Федерацию основным союзником.
Лукашенко также говорил, что его страна не будет объединяться с Россией, но готова развивать Союзное государство.
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