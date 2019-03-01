Северная Корея просила США о частичном снятии санкций, - МИД

Взамен Пхеньян предложил навсегда прекратить ядерные и ракетные испытания.

Северная Корея просила США о частичном снятии санкций, - МИД
Северная Корея просила США о частичном снятии санкций
Фото: globallookpress.com

Синистр иностранных дел КНДР Ри Ён Хо сообщил, что Северная Корея на саммите с США просила о частичной отмене санкций.

Об этом он заявил после двустороннего саммита в Ханое, передает ВВС.

"Ри Ён Хо сказал, что Пхеньян хотел только частичного снятия санкций, которые препятствуют развитию гражданской экономики и благосостояния наших людей", - говорится в сообщении.

Глава МИД КНДР заявил, что его страна сделала "реалистичные предложения", включая полное снятие с эксплуатации ядерного объекта в Йонбене под наблюдением американских наблюдателей.

"Это предложение стало крупнейшим мероприятием по денуклеаризации, который мы могли сделать на данном этапе, учитывая текущий уровень доверия между КНДР и Соединенными Штатами", - отметил он.

По его словам, Пхеньян также предложил навсегда прекратить ядерные испытания и испытания ракет большой дальности.

"Наша основная позиция остается неизменной, и наши предложения никогда не изменятся, даже если Соединенные Штаты предложат переговоры в будущем", - добавил северокорейский министр.

Президент США Дональд Трамп после досрочного завершения саммита сказал, что лидер КНДР Ким Чен Ын предложил демонтировать весь научно-исследовательский и производственный ядерный комплекс в Йонбене взамен на отмену санкций.

Напомним, переговоры Трампа и Ким Чен Ына закончились без подписания документов.

В феврале прошлого года США заявили о планах ввести "самый большой пакет" санкций против КНДР из-за ее ядерных и ракетных испытаний.


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