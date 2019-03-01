Фигурантами дел о незаконном обогащении могли стать 30 нардепов, - Холодницкий

С начала работы НАБУ и САП было открыто 106 производств по статье о незаконном обогащении.

Фигурантами дел о незаконном обогащении ?могли стать 30 нардепов, - Холодницкий
Назар Холодницкий
Фото: glavred.info

Около 30 народных депутатов могли стать фигурантами расследований относительно незаконного обогащения, но сейчас это невозможно, потому что Конституционный суд отменил соответствующую статью Уголовного кодекса.

Об этом заявил глава пециализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает "Громадське".

По его словам, за весь период работы САП и Национального антикоррупционного бюро было открыто 106 производств по статье о незаконном обогащении, 65 производств расследуются, 37 производств закрыто, а четыре - направлены в суд с обвинительными актами.

Холодницкий отметил, что не может комментировать решение КС, но он не соглашается с заявлениями о том, что статья о незаконном обогащении лишает подозреваемых права на презумпцию невиновности.

"37 производств закрыто именно потому, что презумпция невиновности была применена прокурорами и детективами. Поэтому я утверждаю: не было никакой тяжести доказывания на фигурантов дела", - отметил он.

Напомним, 26 февраля КС отменил статью о незаконном обогащении в Уголовном кодексе из-за некорректной формулировки. В ней под незаконным обогащением подразумевалось "приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а так же передача им таких активов любой другому лицу".

Судьи признали, что в такой редакции статья о незаконном обогащении не согласуется с конституционным принципом презумпции невиновности (ч.1-3 ст.62 Конституции) и конституционным предписанием о недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников (ч.1 ст.63 Конституции).

После этого Порошенко подготовил законопроект с другой формулировкой.


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