Немецкий суд приговорил Сергея Киселева к двум годам тюрьмы за подготовку к боевым действиям на стороне "ДНР"

Племянник роSSийского телеведущего дал признательные показания.

Немецкий суд приговорил Сергея Киселева к двум годам тюрьмы за подготовку к боевым действиям на стороне "ДНР"
Телеведущий Дмитрий Киселев, раскрывший информацию о племяннике
Фото: Предоставлено автором

Суд в Мюнхене приговорил Сергея Киселева - племянника телеведущего Дмитрия Киселева - к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Его признали виновным в подготовке тяжкого преступления, угрожающего госбезопасности, и в незаконном хранении оружия. Об этом сообщает роSSийский телеканал RTVI.

Следствие установило, что Киселев готовился к участию в боевых действиях на юго-востоке Украины и учился обращаться с оружием в августе 2014 года в Петербурге. СМИ установили, что он перебрался из РоSSии в Германию в 1996 года и служил в Ингольштадте и Зальцбурге.

Дело Киселева расследовала баварская прокуратура с конца 2017 года. Поводом для него стало интервью Дмитрия Киселева, которое вышло весной 2016 года на «Радио Свобода» - телеведущий сообщил, что его племянник "воевал где-то под Горловкой".

В 2018 году Сергея Киселева задержали в Болгарии по европейскому ордеру, выдали Германии и арестовали. Суд рассматривал его дело два дня. Подозреваемый дал признательные показания, хотя и настаивал на том, что не совершил убийств.


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