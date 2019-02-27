Полиция открыла 100 уголовных дел, связанных с избирательным процессом

С начала кампании зафиксировано 1991 сообщение о нарушениях предвыборного законодательства.

Полиция открыла 100 уголовных дел, связанных с избирательным процессом

26 февраля Национальная полиция зарегистрировала еще четыре случая нарушения предвыборного законодательства, по которым были открыты уголовные производства.

Об этом информирует пресс-служба МВД.

"Всего за прошедшие сутки на территории государства зарегистрировано 63 сообщения о событиях, связанных с выборами. С начала предвыборной кампании зафиксировано 1991 сообщение. Полицейские открыли 100 уголовных производств. Кроме того, правоохранители составили 435 административных протоколов по фактам нарушений в избирательной сфере", - говорится в сообщении.

В основном такие сообщения связаны с незаконной агитацией - 1194 факта, подкупом избирателей - 155 и хулиганством - 55. Больше всего сообщений поступило в Киеве, Днепропетровской, Киевской и Донецкой областях.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Украины запускает на своем сайте систему онлайн-мониторинга нарушений на выборах.


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