Конституционный Суд обнародовал решение об отмене статьи УК о незаконном обогащении

Ст.368-2 Уголовного кодекса была плохо выписана.

Конституционный Суд обнародовал решение об отмене статьи УК о незаконном обогащении
Фото: Сергей Нужненко

Конституционный суд Украины опубликовал свое решение, которым он признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

"Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что статья 368-2 кодекса не соответствует требованиям четкости, точности и однозначности, а потому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины", - говорится в решении.

Судьи признали, что статья о незаконном обогащении не согласуется с конституционным принципом презумпции невиновности (ч.1-3 ст.62 Конституции) и конституционным предписанием о недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников (ч.1 ст.63 Конституции).

КСУ решил, что статья 368-2 были выписана так, что сомнения в законности оснований приобретения лицом активов могут толковаться не в пользу этого лица и могут рассматриваться как подтверждение его незаконного обогащения. Но ч.3 ст. 62 Конституции Украины гласит, что "все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу".

Кроме того, статья была написана таким образом, что обязанность собирать доказательства законности приобретения активов была переложена со стороны обвинения на сторону защиты. Это противоречит принципу презумпции невиновности, то есть праву обвиняемого не доводить свою невиновность в совершении преступления.

Еще одним недостатком КСУ признал то, что статья позволяла привлекать к ответственности лицо, которое приобрело активы на законных основаниях, но не имело подтверждения этой законности. Однако, как указывает суд, отсутствие доказательств законности не может расцениваться как подтверждение незаконности, а следовательно - и доказанности вины лица в незаконном обогащении.

В своем решении КСУ подчеркнул, что сочетание в диспозиции статьи 368-2 материальных и процессуальных предписаний неприемлемо и недопустимо. "Законодательная конструкция, которая связывает наличие ключевого признака состава такого преступления, как незаконное обогащение, с результатами процессуальной деятельности, то есть с подтверждением доказательствами, делает возможными обвинения, которые основаны на допущениях. Вне внимания стороны обвинения может остаться выяснение конкретного способа приобретения лицом в собственность активов", - пояснили судьи.

Статья 368-2 исключена из Уголовного кодекса.

Решение КСУ является обязательным, окончательным и обжалованию не подлежит.


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