Мониторинговая миссия ООН констатировала нарушения прав человека в Крыму

Оккупационные власти жестко реагируют на любую критику, в особенности со стороны крымских татар.

Мониторинговая миссии ООН по правам человека в Украине констатирует, что в Крыму ведется борьба по подавлению какого-либо несогласия и критических взглядов. Об этом сегодня на международном форуме в Киеве сказала глава миссии ООН Фиона Фрейзер, пишет "Интерфакс-Украина".

"Тот тренд, который мы увидели на протяжении последних лет, говорит о том, что ведется борьба по подавлению какого-либо несогласия и критических взглядов на полуострове", - сказала Фрейзер.

В частности, она отметила, что в Крыму очень страдает право на вероисповедание, особенно это касается крымских татар. Также на полуострове ограничивается свобода слова путем неправомерного использования Россией антитеррористического законодательства.

"Мы должны признать, что крымские татары в первую очередь становятся жертвами рейдов со стороны милиции и ФСБ, которые проводятся в их домах, местах публичных собраний", - добавила она.

По словам руководителя миссии, существует множество ограничений в отношении мирных собраний, в частности крымских татар.

Что касается образования и языка, то Фрейзер заявляет, что крымскотатарский язык остается стабильно представленным в школьном образовании, в то время как возможность образования на украинском языке значительно уменьшилась.