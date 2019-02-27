В Швеции задержали предполагаемого роSSийского шпиона

Подозреваемый работал в сфере высоких технологий.

В Швеции задержали предполагаемого роSSийского шпиона
В Швеции задержали предполагаемого роSSийского шпиона
Фото: dangordonspyclub.com

Служба госбезопасности Швеции (СЭПО) задержала в Стокгольме мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу РоSSии.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

СЭПО подозревает, что задержанный был вовлечен в шпионскую деятельность по меньшей мере с 2017 года. Его мог завербовать агент роSSийской разведки, работающий под дипломатическим прикрытием.

Задержанный работал в сфере высоких технологий, в частности с информацией, которая представляет интерес для иностранных разведок, отмечает СЭПО.

Напомним, в декабре 2018 года РоSSия выслала шведского атташе после отказа продлить визы двум роSSийским дипломатам.

В марте 2018 года Швеция была в числе стран Запада, которые объявили о высылке роSSийских дипломатов из-за отравления бывшего роSSийского двойного агента Сергея Скрипаля.


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