НАБУ знало часть фактов, вскрытых журналистами в расследовании по "Укроборонпрому"
Для расследования остальных событий начато уголовное производство.
Национальное антикоррупционное бюро заявило, что журналистское расследование по "Укроборонпрому" стало основанием для уголовного производства по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса - хищение.
"Установлено, что часть описанных событий уже исследуется в рамках досудебных расследований, которые осуществляют детективы НАБУ. Что касается других фактов возможного завладения денежными средствами государственных предприятий и государственного бюджета Украины, совершенного организованной группой в особо крупных размерах, то 26.02.2019 детективы НАБУ внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование", - говорится в фейсбуке НАБУ.
Напомним, 25 февраля 2019 года вышло расследование о том, как государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из РоSSии. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверялось, и иногда в Украину попадал обыкновенный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль дерибанилась между участниками схемы.
Расследование основано на переписке, которую слил редакции анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов.
Один из фигурантов расследования Игорь Гладковский назвал его фейком, но несмотря на это его отец Олег Гладковский отстранен от должности первого замсекретаря СНБО.
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