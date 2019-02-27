Волкер: США будут поддерживать Украину независимо от результатов выборов
"Мы - ваши партнеры в реформах".
Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер уверен, что США будут поддерживать Украину независимо от результатов выборов.
Об этом он заявил он в ходе международного форума в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы - ваши партнеры в реформах. Вы их определяете и проводите, а мы будем стоять рядом и во время выборов, и после выборов, независимо от того, какие будут результаты", - сказал Волкер.
Он подчеркнул необходимость проведения открытых и демократических выборов - как президентских, так и парламентских.
Волкер также заявил, что за последние годы в Украине было приложено много усилий, для того, чтобы бороться с коррупцией и "сейчас не время их ослаблять". Он подчеркнул важность продолжения реформ во всех сферах, в том числе по установлению добропорядочности, чтобы и граждане, и бизнес доверяли судам и государственным органам в целом.
Напомним, Волкер находится с визитом в Украине. Во вторник, 26 февраля, он посетил Одессу, где вместе с президентом Петром Порошенко побывал на американском ракетном эсминце "Дональд Кук".
Ранее Спецпредставитель Госдепа отмечал, что репутация Украины будет зависеть от того, как пройдут выборы.
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