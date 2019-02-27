Волкер: США будут поддерживать Украину независимо от результатов выборов

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер уверен, что США будут поддерживать Украину независимо от результатов выборов.

Об этом он заявил он в ходе международного форума в Киеве , передает "Интерфакс-Украина".

"Мы - ваши партнеры в реформах. Вы их определяете и проводите, а мы будем стоять рядом и во время выборов, и после выборов, независимо от того, какие будут результаты", - сказал Волкер.

Он подчеркнул необходимость проведения открытых и демократических выборов - как президентских, так и парламентских.

Волкер также заявил, что за последние годы в Украине было приложено много усилий, для того, чтобы бороться с коррупцией и "сейчас не время их ослаблять". Он подчеркнул важность продолжения реформ во всех сферах, в том числе по установлению добропорядочности, чтобы и граждане, и бизнес доверяли судам и государственным органам в целом.

Напомним, Волкер находится с визитом в Украине. Во вторник, 26 февраля, он посетил Одессу, где вместе с президентом Петром Порошенко побывал на американском ракетном эсминце "Дональд Кук".

Ранее Спецпредставитель Госдепа отмечал, что репутация Украины будет зависеть от того, как пройдут выборы.