Гладковский отстранен от должности в СНБО из-за журналистского расследования

Порошенко потребовал расследовать факты коррупции в "Укроборонпроме".

Гладковский отстранен от должности в СНБО из-за журналистского расследования
Фото: пресс-служба президента

Первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский попросил приостановить свои полномочия из-за журналистского расследования о коррупции в "Укроборонпроме".

Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление Гладковского.

"Чтобы пресечь любые инсинуации, лично обращаюсь и в Главную военную прокуратуру, и в НАБУ с заявлением как можно скорее проверить все, что изложено в "расследовании", и дать ответы и мне, и всему обществу. На время проверки правоохранительными органами этого вопроса обращаюсь с просьбой приостановить мои полномочия как первого заместителя секретаря СНБО и главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Соответствующие заявления подаю немедленно", - заявил Гладковский.

Президент Украины Петр Порошенко поддержал отстранение первого замглавы СНБО.

"Президент Украины поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования. Петр Порошенко требует от правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в журналистской программе "Наші гроші" для опровержения или подтверждения обнародованного", - написал в фейсбуке пресс-секретарь Порошенко.

Гладковский раньше был бизнес-партнером Порошенко. В 2009 году Порошенко продал Гладковскому (тогда еще Свинарчуку) принадлежавшую ему долю в "Богдане", после чего последний стал единственным владельцем компании. Этот пакет перешел нынешнему президенту корпорации в обмен на долг в $100 млн (деньги одалживались у Порошенко на строительство завода в Черкассах) и миноритарную долю Свинарчука в Roshen и других совместных бизнесах.

Напомним, 25 февраля 2019 года вышло расследование о том, как государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из РоSSии. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверялось, и иногда в Украину попадал обыкновенный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль дерибанилась между участниками схемы.

Расследование основано на переписке, которую слил редакции анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов.

Сын Гладковского Игорь назвал это расследование фейком, "Укроборонпром" - манипуляцией и диверсией.


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