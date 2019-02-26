Посол Великобритании сообщил, что Скрипали живы и находятся в безопасности

Юлия и Сергей Скрипали не хотят встречаться с представителями роSSийского посольства.

Посол Великобритании сообщил, что Скрипали живы и находятся в безопасности
Бывший сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия за несколько часов до отравления.
Фото: mk.ru

Посол Великобритании в РоSSии Лори Бристоу сообщил, что Сергей и Юлия Скрипали живы, находятся в безопасном месте и не хотят встречаться с представителями РоSSии. Об этом пишет роSSийское агентство "Интерфакс".

По словам Бристоу, Скрипалям передали запрос о встрече от посольства РоSSии. "Они не хотят встречаться с представителями роSSийского посольства. Мне кажется, не так уж трудно понять, почему они могут не хотеть встречаться с представителями роSSийского государства. Это их выбор", - сказал Бристоу. Он добавил, что британская сторона не вправе навязывать им встречу с роSSийскими чиновниками.

Напомним, 19 февраля мать Сергея Скрипаля написала заявление в московскую полицию с просьбой признать ее сына и его дочь Юлию пропавшими без вести. На следующий день посольство РоSSии в Лондоне назвало обращение в полицию вполне обоснованным»и сообщило, что не может констатировать "факта нахождения в живых Сергея и Юлии Скрипаль".

В марте 2018 года Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом роSSийской разработки "Новичок" в британском городе Солсбери. Великобритания обвинила в причастности к организации отравления РоSSию и сотрудников роSSийской разведки - Александра Мишкина ("Александра Петрова") и Анатолия Чепиги ("Руслана Боширова").

В середине февраля этого года было опубликовано еще одно расследование, в котором рассказывалось о третьем участнике отравления - предполагаемом агенте роSSийской разведки Денисе Сергееве, который для поездки в Великобританию использовал псевдоним Сергей Федотов.


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