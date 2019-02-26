РоSSийский хор исполнил песню о ядерной бомбардировке США

Конценртный хор Санкт-Петербурга выступил в Исаакиевском соборе 23 февраля.

РоSSийский хор исполнил песню о ядерной бомбардировке США
Концертный хор Санкт-Петербурга
Фото: скриншот видео

Концертный хор Санкт-Петербурга исполнил песню о ядерной бомбежке США во время концерта по случаю 23 февраля в Исаакиевском соборе. Выступление опубликовано на странице хора в соцсети ВКонтакте, также видео опубликовал блоггер Геннадий Мохненко на своей странице в Фейсбуке.

Видеозапись концерта в Исаакиевском соборе вызвала общественный резонанс, после чего хор опубликовал официальное заявление о том, что исполнил "малоизвестную песню, написанную 1980-х годах бардом Андреем Козловским". Песня начинается словами: "На подводной лодочке с атомным моторчиком / Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн / Пересек Атлантику и зову наводчика: / "Наводи, говорю,- Петров, на город Вашингтон!"

24 февраля роSSийский телеведущий в эфире программы "Вести недели" назвал несколько целей на побережье США, куда могут долететь роSSийские гиперзвуковые ракеты "Циркон" - это Пентагон в Вашингтоне, пункт управления президента США и командный центр комитета начальников штабов в Форт-Ритче.

Напомним, в Вашингтоне и НАТО считают, что РФ нарушила ДРСМД созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 км. РоSSийские военные в свою очередь утверждают, что 9М729 не может преодолеть 500-километровый рубеж.

В декабре 2018 года США пригрозили выйти из соглашения, если РоSSия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. По окончании двух месяцев в Вашингтоне объявили о приостановке участия в ДРСМД. На следующий день Путин заявил о "зеркальном ответе" Москвы и поручил МИД РФ и Минобороны страны прекратить дальнейшие попытки инициировать переговоры об этом соглашении.


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