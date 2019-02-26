Порошенко заявил об угрозе полномасштабной роSSийской агрессии

Вдоль всей границы РоSSия разворачивает новые войсковые соединения.

Порошенко заявил об угрозе полномасштабной роSSийской агрессии
Фото: пресс-служба президента

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о реальности угрозы полномасштабной агрессии со стороны РоSSийской Федерации и отмечает, что противник ведет к ней подготовку. Об этом глава государства сказал сегодня на собрании с руководящим составом Вооруженных сил Украины, пишет агентство "Интерфакс-Украина".

"Угроза полномасштабной войны – это не декларация. Она целиком реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника. Приготовления ведутся вблизи границы Украины, в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и на территории аннексированного Крыма", - сказал Порошенко в своем выступлении.

Президент подчеркнул, что РоSSия "никоим образом не отказалась от возможности достичь своих целей в Украине вооруженным путем". "Агрессор, вы знаете, разворачивает новые войсковые соединения вблизи наших границ, наращивая потенциал для вероятного и возможного вторжения", - отметил президент.

По данным Президента, РоSSия продолжает формировать Объединенное стратегическое командование "Запад" в составе двух общевойсковых армий, танковой армии, армейского корпуса, армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. На юго-западном стратегическом направлении – 8-я общевойсковая армия осуществляет непосредственное управление двумя роSSийскими армейскими корпусами, развернутыми на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Порошенко также отметил "беспрецедентную милитаризацию черноморского региона". "На территории временно оккупированного Крыма агрессор создал мощное объединение войск, которое включает наземный, воздушный и морской компоненты совокупной численностью свыше 30 тыс военнослужащих", - сказал глава государства.

По словам президента, также вблизи украинских границ РФ формирует и разворачивает ракетные части, оснащенные комплексами "Искандер".

"Создание ударных оперативных сил на западном и юго-западном стратегических направлениях абсолютно ничего общего с обороной для РФ не имеет. Мы понимаем с вами, что эти силы предназначены для военного удара. И именно к этому готовится Кремль", - резюмировал Порошенко.

Напомним, в 2019 году на территории Украины пройдут шесть учений с участием иностранных военных.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Главы ПЦУ и УГКЦ планируют встречуГлавы ПЦУ и УГКЦ планируют встречу
Вице-премьер Италии договаривался с РФ о финансировании его избирательной кампании в Европарламент, - СМИВице-премьер Италии договаривался с РФ о финансировании его избирательной кампании в Европарламент, - СМИ
Дочь пресс-секретаря Путина стажируется в Европарламенте у пророSSийского депутатаДочь пресс-секретаря Путина стажируется в Европарламенте у пророSSийского депутата
В НАТО отреагировали на угрозы Путина нацелить ракеты на СШАВ НАТО отреагировали на угрозы Путина нацелить ракеты на США
"Мы открываем второй фронт": Порошенко объявил о начале борьбы с бедностью"Мы открываем второй фронт": Порошенко объявил о начале борьбы с бедностью
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко и Волкер посетили американский ракетный эсминец в ОдессеПорошенко и Волкер посетили американский ракетный эсминец в Одессе
Украина - самая большая мишень роSSийской дезинформации, - МингареллиУкраина - самая большая мишень роSSийской дезинформации, - Мингарелли
В ПЦУ заявили об угрозе депортации священников и конфискации храмов в пользу "ДНР"В ПЦУ заявили об угрозе депортации священников и конфискации храмов в пользу "ДНР"
"Мы открываем второй фронт": Порошенко объявил о начале борьбы с бедностью"Мы открываем второй фронт": Порошенко объявил о начале борьбы с бедностью
Moody's заявило об осязаемом риске силовой смены режима в РоSSииMoody's заявило об осязаемом риске силовой смены режима в РоSSии
Порошенко назвал Украину самым свободным государством бывшего СССР после Латвии, Литвы и ЭстонииПорошенко назвал Украину самым свободным государством бывшего СССР после Латвии, Литвы и Эстонии
Порошенко сохраняет надежду стать депутатом ЕвропарламентаПорошенко сохраняет надежду стать депутатом Европарламента
РФ заявила, что условия для соглашения с Японией по Курильских островах отсутствуютРФ заявила, что условия для соглашения с Японией по Курильских островах отсутствуют
Порошенко: IT-отрасль должна чувствовать себя защищеннойПорошенко: IT-отрасль должна чувствовать себя защищенной
Порошенко заявил о необходимости увеличить присутствие кораблей НАТО в Черном мореПорошенко заявил о необходимости увеличить присутствие кораблей НАТО в Черном море
Последние новости
Подгружаем последние новости