Европейский вещательный союз прокомментировал скандал вокруг украинского нацотбора

За выбор участника несет ответственность вещатель.

Европейский вещательный союз прокомментировал скандал вокруг украинского нацотбора
Фото: eurovision.tv

Ответственность за выбор представляющего страну участника международного песенного конкурса "Евровидение" лежит непосредственно на национальной телекомпании.

Об этом заявил Европейский вещательный союз, комментируя скандал вокруг украинского национального отбора, в котором победила певица Maruv.

"Каждый участвующий вещатель несет ответственность за выбор своего участника для "Евровидения" в соответствии с правилами, установленными Европейским вещательным союзом. В настоящее время вещатель ведет переговоры, чтобы объявить представителя для конкурса этого года, и как только они будут подтверждены, то будут объявлены на официальных каналах Евровидения", - говорится в заявлении на сайте EBU.

Отмечается, что UA:Суспильне 26 февраля начнет переговоры с другим кандидатом, который будет представлять Украину на конкурсе песни "Евровидение-2019".

Ранее сообщалось, что НОТУ и MARUV не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе "Евровидение-2019".

Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. После выступления в финале MARUV заявила, что не видит ничего преступного в гастролях по РоSSии, а участвовать на международном конкурсе после посещений страны-агрессора она хочет, потому что он должен "объединять страны".


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