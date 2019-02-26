Суд арестовал экс-главу Генштаба на месяц

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-главе Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины Владимиру Замане в виде содержания под стражей на один месяц - до 27 марта. Такое решение было озвучено на заседании ночью, сообщает корреспондент LB.ua.

Защита намерена это решение обжаловать.

Напомним, Владимир Замана, занимавший должность руководителя Генштаба ВСУ с февраля 2012 по 19 февраля 2014 года, 25 февраля задержан по подозрению в государственной измене. Военная прокуратура обвинила генерала в развале армии.