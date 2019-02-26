ЦИК Молдовы объявил результаты выборов после обработки 100% бюллетеней
Партия Игоря Додона набирает более 31,15% голосов.
Центральная избирательная комиссия Молдовы объявила окончательные результаты парламентских выборов после обработки данных со 100% участков для голосования.
Эти данные по-прежнему считаются предварительными, так как окончательными считаются только данные, представленные в оригиналах бюллетеней для голосования, которые еще продолжают поступать в ЦИК. Тем не менее, представленные данные уже, скорее всего, не претерпят изменений, передает Интерфакс.
Согласно данным, обнародованным на сайте ЦИК, пророSSийская Партия социалистов получила 35 мест в парламенте. В национальном округе она лидирует, набрав 31,15% голосов избирателей. В результате, ПСРМ получает 18 мандатов по партийным спискам, а еще 17 социалистов победили в одномандатных округах.
Правящая Демократическая партия получит 30 депутатских мандатов. Как и ПСРМ, демократы получили 17 мандатов в округах, а по партийному списку - 13 депутатских мандатов. В национальном округе за ДПМ проголосовало 23,62%.
Проевропейский блок ACUM занял второе место в общенациональном округе. Его результат - 26,66%. Он получает 14 мандатов, а еще 12 - в одномандатных округах. Его фракция будет состоять из 26 депутатов.
В парламент проходит также Партия "Шор", которая набрала 8,4% и получит пять мандатов в парламенте. Еще два места партия Шора получит в одномандатных округах.
Места в парламенте получили также три независимых кандидата, которые одержали победы в одномандатных округах.
Выборы впервые проходили по смешанной системе - 51 депутат по округам, а 50 - по партийным спискам в национальном округе.
В выборах в воскресенье приняло участие 1 453 013 человек, что составляет 49,22% избирателей. Это самый низкий процент участия избирателей в голосовании за всю историю Молдавии.
Напомним, в день голосования спикер парламента Молдовы Андриан Канду обвинил РоSSию во вмешательстве в выборы.
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