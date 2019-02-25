Maruv не поедет от Украины на Евровидение

Певица и НОТУ не смогли договориться по контракту.

Maruv не поедет от Украины на Евровидение
Фото: UA:Перший

Национальная общественная телерадиокомпания Украины и певица MARUV, которая победила в национальном отборе на Евровидение, не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе Евровидение-2019 из-за ряда причин. Об этом сообщает пресс-служба НОТУ.

Певица Анна Корсун (сценическое имя - MARUV) одержала победу в шоу "Национальный отбор" в результате честного конкурса и получила максимальный балл от зрителей. Ее выступление высоко оценили музыкальные эксперты, представители шоу-бизнеса и зрители. Однако у исполнителя, который представит Украину на международной арене, также есть обязательства: после подписания договора на время конкурса исполнитель становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире.

После проведенных переговоров ОАО "НОТУ" и певица MARUV не нашли общего решения относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе.

Согласно правилам Евровидения (п. 2.6) вещатель-участник должен обеспечить неполитический характер конкурса. "Ситуация, которая сложилась вокруг национального отбора этого года, имеет признаки политизации. Общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора фактически привели политизации результатов национального отбора", - сказано в сообщении.

НОТУ предстоит выбрать другого исполнителя, который представит Украину на песенном конкурсе в Израиле.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
СБУ задержала "Белую балаклаву" за подготовку переворота в день выборовСБУ задержала "Белую балаклаву" за подготовку переворота в день выборов
Туск: Лучший способ почтить жертв Революции - делать все для продолжения реформТуск: Лучший способ почтить жертв Революции - делать все для продолжения реформ
Вице-премьер Италии договаривался с РФ о финансировании его избирательной кампании в Европарламент, - СМИВице-премьер Италии договаривался с РФ о финансировании его избирательной кампании в Европарламент, - СМИ
В НАТО отреагировали на угрозы Путина нацелить ракеты на СШАВ НАТО отреагировали на угрозы Путина нацелить ракеты на США
Главы ПЦУ и УГКЦ планируют встречуГлавы ПЦУ и УГКЦ планируют встречу
Блок рекламы


Похожие новости
Страны Запада не рекомендовали Киеву начинать защиту Крыма военными методами, - экс-глава МИД УкраиныСтраны Запада не рекомендовали Киеву начинать защиту Крыма военными методами, - экс-глава МИД Украины
Певица Maruv готова отказаться от гастролей в РоSSии ради участия в ЕвровиденииПевица Maruv готова отказаться от гастролей в РоSSии ради участия в Евровидении
В контракте победителя нацотбора на Евровидение есть пункт о запрете гастролей в РоSSии, - СуспильнеВ контракте победителя нацотбора на Евровидение есть пункт о запрете гастролей в РоSSии, - Суспильне
НОТУ решит, поедет ли Maruv на Евровидение, в ближайшие 48 часовНОТУ решит, поедет ли Maruv на Евровидение, в ближайшие 48 часов
Финалистки отбора на Евровидение-2019 не смогли ответить, чей КрымФиналистки отбора на Евровидение-2019 не смогли ответить, чей Крым
Население Украины за год сократилось на 233 тысячи человекНаселение Украины за год сократилось на 233 тысячи человек
Бывший посол Украины предложил продлить "Стену" по границе с БеларусьюБывший посол Украины предложил продлить "Стену" по границе с Беларусью
РоSSийская певица Лолита заявила, что не может оформить в РФ пенсию "из-за Украины"РоSSийская певица Лолита заявила, что не может оформить в РФ пенсию "из-за Украины"
Вице-президент США заверил Порошенко в поддержке УкраиныВице-президент США заверил Порошенко в поддержке Украины
Учения Си Бриз-2019 пройдут в трех южных областях УкраиныУчения Си Бриз-2019 пройдут в трех южных областях Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости