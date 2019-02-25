Дочь пресс-секретаря Путина стажируется в Европарламенте у пророSSийского депутата

Должность Песковой дает ей полный доступ к помещениям и базам данных организации.

Дочь пресс-секретаря Путина стажируется в Европарламенте у пророSSийского депутата
Фото: instagram.com/stpellegrino

Дочь пресс-секретаря Владимира Путина Елизавета Пескова последние недели работает стажером Европарламента от евродепутата от Франции.

Об этом пишет "Настоящее время".

Должность Песковой дает ей полный доступ к помещениям и базам данных Европарламента, в том числе ко внутренней компьютерной сети Европейского парламента и внутренней сети евродепутата.

Пескова, которой на данный момент 21 год, официально зарегистрирована стажером в офисе евродепутата Эмерика Шопрада. Ее имя и фамилия также указаны в открытом доступе на сайте Европейского парламента.

"Госпожа Пескова, безусловно, дочь важной в РоSSийской Федерации персоны. Но как студент она имеет не меньше прав, чем другие молодые люди, которые проходят стажировку как часть их обучения. В дополнение, госпожа Песова не ведет профессиональной деятельности в своей стране, ни в частных, ни в публичных учреждениях РоSSийской Федерации. Соответственно, здесь не может быть конфликта интересов в исполнении моего мандата депутата Европейского парламента", - заявил евродепутат в ответ на запрос "Радио Свобода".

Шопрад — член комитета по иностранным делам Европарламента, подкомитета по вопросам безопасности и обороны, а также он является делегатом в Комитете парламентского сотрудничества ЕС-РоSSия. Он никогда не скрывал своей пророSSийской позиции. Во время аннексии Крыма в 2014 году Шопрад был одним из международных наблюдателей на организованном Москвой "референдуме", в ходе которого жители Крыма приняли желание присоединиться к РоSSии.

До конца 2015 года Шопрад был членом "Национального фронта" правой партии Марин Ле Пен и одним из кандидатов от этой партии в Европейский парламент.


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