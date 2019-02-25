Украинцы с минимальной пенсией получат 2,4 тыс. гривен перед выборами

Деньги назвали компенсацией за отсутствие индексации в 2015-2016 годах.

Украинцы с минимальной пенсией получат 2,4 тыс. гривен перед выборами
Петр Порошенко
Фото: president.gov.ua

Пенсионеры, получающие минимальную пенсию, в марте - апреле получат компенсацию за невыплаченную индексацию 2015-2016 годов в размере 2410 гривен.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на совещании в Пенсионном фонде, передает "Интерфакс-Украина".

"В 2015 - 2016 годах, когда государство отдавало каждую копейку Пенсионного фонда для строительства армии и защиты государства, тогда было принято решение абсолютно оправданное, что возможности для индексации пенсий не было… Мы сегодня нашли возможности, чтобы возвратить пенсионерам и в первую очередь тем, у кого наименьший уровень пенсии - минимальная и ниже минимальной - вернуть индексацию 2015-2016 годов. По подсчетам, мы вышли на цифру 2410 гривен", - сказал он.

Порошенко разъяснил, что компенсация пенсий распространяется только на тех, кто в результате индексации, которая возобновляется с 1 марта, получит небольшую сумму.

"Но будут и те, кто получит 800, 900 и 1000 гривен - им компенсировать не надо, а тем, кто получит 100 и 200 гривен - они получат компенсацию в течение марта и апреля", - отметил Порошенко.


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