Смела может остаться без отопления в марте из-за срыва графика погашения задолженности

"Нафтогаз" призывает власти города принять необходимые меры.

Смела может остаться без отопления в марте из-за срыва графика погашения задолженности
Смела может остаться без отопления в марте
Фото: moygrad.kiev.ua

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" не подтвердила номинации на март на поставки газа коммунальному предприятию "Смелакоммунтеплоэнерго", которое обеспечивает теплом и горячей водой город Смела Черкасской области, из-за срыва графика погашения задолженности.

Об этом сообщается на сайте НАКа.

"Из-за срыва графика ежемесячных платежей по договору реструктуризации задолженности НАК "Нафтогаз" не имеет правовых оснований для подтверждения номинаций КП "Смелакоммунтеплоэнерго" на март 2019 года. "Нафтогаз" предоставил предприятию все возможные скидки и отсрочки расчетов, предусмотренные законодательством. Однако, производитель тепла уже два месяца не выполняет график погашения реструктуризованной задолженности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задолженность теплопоставляющих предприятий города уже не первый год мешает нормальному прохождению отопительного сезона, в частности долги перед "Нафтогазом" в размере 85,5 млн гривен были накоплены в период с 2010 года, когда по решению местной власти городские котельные эксплуатировались ООО "Смела Энергоинвест" в рамках совместной деятельности.

"В прошлом году при участии центральных органов власти, органов местной власти и "Нафтогаза" был проведен комплекс мероприятий для решения вопросов задолженности теплопоставщиков Смелы. С коммунальным теплопоставляющим предприятием города урегулированы долги предыдущего теплопоставщика и осуществлена дополнительная реструктуризация задолженности, которая подлежит урегулированию, на общую сумму 62 млн гривен", - говорится в сообщении.

В декабре 2018 года "Нафтогаз" заключил соглашение и подтвердил номинации на газ на льготных условиях для коммунального предприятия "Смелакоммунтеплоэнерго", однако с начала 2019 года КП прекратило уплату ежемесячных платежей по договорам реструктуризации (обязательства выполнены только по декабрю 2018 года).

По состоянию на 20 февраля 2019 года задолженность по выполнению договоров реструктуризации составляет 1,03 млн гривен. "Нафтогаз" призывает власти города принять необходимые меры для возобновления платежей по договору реструктуризации задолженности.

Напомним, в ноябре прошлого года в Смеле ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. Учебные заведения города ушли на каникулы, без тепла остались жилые дома, больницы, детсады и школы. Сообщалось, что город не получил от "Нафтогаза" номинации на газ из-за долга в размере 85 млн грн, накопленного предыдущим лицензиатом.

Для запуска отопительного сезона правительство решило предоставить Смеле 25 млн гривен кредита. 27 декабря город начал получать газ от "Нафтогаза".

В январе и.о. мэра Смелы сообщили о подозрении за срыв отопительного сезона.


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