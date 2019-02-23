Немецкий словарь Duden изменил написание Kiew на Kyjiw
Раньше в словаре название украинской столицы подавалось только через роSSийскую транскрипцию.
Самый авторитетный справочник по правописанию немецкого языка Duden изменил название украинской столицы с Kiew на Kyjiw.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Раньше, к сожалению, в этом словаре название украинской столицы подавалось только через роSSийскую транскрипцию. А вот теперь есть все основания в полную силу запускать кампанию #KyjiwKeinKiew в немецкоязычных странах. Язык - категория, которая постоянно развивается, должны этим воспользоваться", - написал Климкин в Facebook.
Напомним, с октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн-кампанию #CorrectUA, целью которой стало корректное использование названия Киев (#KyivNotKiev).
Ранее сообщалось, что издание The Guardian изменила написание Kiev на Kyiv в стилистическом справочнике.
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