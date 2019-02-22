МИД попросил Венгрию не называть украинские законы "полуфашистскими"
Украина выполняет рекомендации Венецианской комиссии по закону об образовании.
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на слова главы администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, назвавшего украинский закон об образовании "полуфашистским".
В комментарии МИД говорится, что закон "Об образовании" был принят в соответствии с внутренним законодательством и международными обязательствами. Он прошел экспертизу Венецианской комиссии, рекомендации которой находятся в стадии выполнения.
"Считаем недопустимыми дальнейшие требования относительно изменения принятого законодательства, манипулирование такими эпитетами, как "полуфашистский закон", как и фактами о его содержании", - говорится в заявлении.
Также в пресс-службе отметили, что ни украинское правительство, ни общество не имеют антивенгерских настроений и остаются готовыми к диалогу с Венгрией.
Гуйяш ранее заявил, что в Украине действует правительство, которое "попирает права меньшинств" и "предложило полуфашистское законодательство об образовании".
Напомним, что отношения между Украиной и Россией испортились в 2017 году, когда Верховная Рада приняла закон об образовании, который, как показалось венграм, ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области.
Из-за этого МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.
В сентябре 2018 года отношения обострились еще больше после того, как в интернете появилось видео, на котором жителям Закарпатья выдают венгерские паспорта и просят держать это в тайне.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
22.02.2019 15:42