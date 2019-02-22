В Черновицкой области военнослужащего-контрактника задержали при попытке продать гранатомет
Сотрудники СБУ также задокументировали факты продажи автомата АКС-74, 17-ти гранат РГД-5 с запалами.
В Черновицкой области военнослужащего-контрактника разоблачили в незаконном сбыть боеприпасов.
Об этом сообщается на сайте Службы безопасности.
"Оперативники спецслужбы установили, что военнослужащий-контрактник одной из частей, дислоцированных на территории области, наладил механизм нелегального сбыта оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил. Правоохранители задержали военного в одном из населенных пунктов области во время очередной попытки сбыта гранатомета РПГ-7 и боеприпасов к нему", - говорится в сообщении.
Ранее сотрудники СБУ задокументировали факты продажи военнослужащим автомата АКС-74, 17-ти гранат РГД-5 с запалами и значительного количества патронов.
Задержанному объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно со следователями Нацполиции области под процессуальным руководством военной прокуратуры.
Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину с рюкзаком патронов.
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Политика
22.02.2019 11:37