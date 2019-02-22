Одной из центральных улиц Херсона присвоили имя Екатерины Гандзюк
На ней расположены главки Нацполиции и СБУ.
Херсонский городской совет решил переименовать Лютеранскую улицу на улицу Екатерины Гандзюк.
Об этом говорится на сайте мэрии Херсона, где она раньше работала.
На Лютеранской улице находятся местные управления СБУ и Национальной полиции.
Этим же решением депутаты присвоили имя погибшего на Донбассе военного Дениса Лошкарева безимянному скверу на углу Купецкой и Мостовой улиц.
Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.
По состоянию на февраль 2019 года следствие установило восьмерых фигурантов преступления. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (предполагаемые исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор), Владислав Мангер (заказчик).
Левин находитсяв бегах, Мангер - на свободе под залогом.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
22.02.2019 11:36
22.02.2019 11:52