Журналист Крутчак заявил, что ему сожгли машину

Он обвинил в случившемся прокурора из команды Матиоса.

22 февраля ночью в Киеве сгорел автомобиль журналиста Василия Крутчака Ford Fiesta, который также является доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Петрова.

Об этом сам Крутчак сообщил в фейсбуке, опубликовав фотографии двух сгоревших машин.

Фото: facebook.com/vkrutchak
Фото: facebook.com/vkrutchak

Он обвинил в поджоге военного прокурора Виталия Опанасенко.

"23 января в помещении Печерского районного суда военный прокурор Виталька Опанасенко (Василий Иванов) заявил, что если я продолжу писать в соцсетях о нем и его родственников, то он побьет меня или сожжет мое авто. Вчера 21 февраля, я написал пост о том, что подготовил новую тему для Школы коррупции и к данному посту прикрепил фото Екатерины Вербило, бабушки Виталика Опанасенко", - написал Крутчак.

Ранее Крутчак писал о том, что прокурор зарегистрирован в небольшой квартире, но фактически проживает в особняке под Киевом. Он отметил, что особняк, как и дорогой автомобиль Infiniti FX37s, по документам принадлежит его бабушке.

Напомним, что Крутчак работает в команде политтехнолога Петрова вместе с другими известными блогерами, такими как Алексей Дурнев и Александр Барабошко.

В 2015 году Крутчак баллотировался в Верховную Раду по 205 округу в Чернигове. За него тогда проголосовали шесть человек.


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