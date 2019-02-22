Отец Гандзюк заявил о слежке и угрозах

Он дважды просил о госохране, но оба раза получил отказ.

Отец убитой советника городского главы Херсона Екатерины Гандзюк рассказал, что чувствует за собой слежку, а на его стационарный и мобильный телефоны поступают "непонятные звонки".

Об этом Виктор Гандзюк заявил журналистам после заседания Шевченковского райсуда, сообщает Цензор.НЕТ.

"С момента предыдущего судебного процесса (имеется в виду заседание. – ред.) я лично почувствовал за собой слежку. Я лично стал получать непонятные телефонные звонки как на стационарный, так и на мобильный телефон", – сказал Виктор Гандзюк.

"Многие свидетели стали получать угрозы. Они боятся дальше давать свидетельства. Они боятся за свою безопасность. Некоторые из них готовы отказаться от своих свидетельств", – утверждает Гандзюк.

По словам Виктора Гандзюка, он дважды просил предоставить ему государственную охрану, но оба раза получил отказ.

Отец погибшей активистки добавил, что винит главу Херсонского облсовета Владислава Мангера в смерти своей дочери.

"Я считаю, что господин Мангер виноват. И не только я так считаю. Так считала Катя. Она всегда это говорила, она всегда подозревала, у нее были на это определенные основания. ... находясь на свободе, господин Мангер, безусловно, влияет на следствие. Прибегает к запугиванию свидетелей", – заявил Виктор Гандзюк.

Напомним, 28 января на заседании временной следственной комиссии Рады отец Екатерины Гандзюк Виктор заявил, что организатор убийства его дочери связан с главой Херсонского облсовета Владиславом Мангером, главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и заместителем Гордеева Евгением Рищуком.

30 января отец Гандзюк заявил о попытках давления после его открытого письма к Порошенко и Тимошенко.

Мангер, в свою очередь, опроверг обвинения Гандзюка, а в суде заявил, что опасается за свою жизнь.

11 февраля Генпрокуратура сообщила Мангеру о подозрении. А 15 февраля суд арестовал его до 3 марта с альтернативой внесения 2,5 млн гривен залога. Вечером в тот же день Мангер вышел из СИЗО , уплатив залог.

21 февраля Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции на освобождение под залог 2,5 млн гривен гВладислава Мангера на 28 февраля из-за неявки адвокатов.