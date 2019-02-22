Военные предотвратили попытку поджога одного из арсеналов

Угрозу оперативно ликвидировали, и пожар удалось пресечь.

Военные предотвратили попытку поджога одного из арсеналов
Фото: Iluhis.com

На одном из арсеналов Вооруженных сил Украины в четверг, 21 февраля, предотвратили попытку поджога.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в фейсбуке.

Угрозу оперативно ликвидировали, и пожар удалось предотвратить. Начались первоочередные следственные действия правоохранительных органов.

Напомним, что ночью 8 октября 2018 года начались взрывы на 6-м арсенале в Ичне (Черниговская области), где хранится почти 70 тысяч тонн боеприпасов. Полторак заявил, что чрезвычайное происшествие было устроено диверсантами.

В марте 2017 года на военном арсенале в Балаклее произошел пожар, а затем начали взрываться боеприпасы. На складе хранилось 138 тыс. тонн боеприпасов. По словам министра обороны, пожар уничтожил 70% из них.

В сентябре 2017 года произошел пожар и взрывы на складах воинской части в Калиновке Винницкой области. В результате ЧП эвакуировали около 30 тысяч человек. Также было закрыто воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания, от поверхности до неограниченной высоты


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