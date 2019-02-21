Шевченковский суд получил ходатайство о продлении досудебного расследовании дела Гандзюк

Фигурантом дела является глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и еще 8 человек.

Шевченковский суд получил ходатайство о продлении досудебного расследовании дела Гандзюк
Фото: Макс Левин

Шевченковский суд завтра, 22 февраля, рассмотрит ходатайство о продлении сроков досудебного расследования по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщила пресс-служба суда.

На рассмотрение в Шевченковский районный суд г.Киева поступило ходатайство о продлении срока досудебного расследования в уголовном производстве в отношении председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, помощника народного депутата Игоря Павловского, экс-участника АТО Сергея Торбина и Алексея Левина (Москаленко) и еще четырех лиц, подозреваемых в убийстве активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Также суд просят продлить срок досудебного расследования в отношении Никиты Грабчука, Виктора Горбунова, Вячеслава Вишневского и Владимира Васяновича, подозреваемых в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 (покушение на преступление), п.п.4, 12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, а также по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15, п. 11 ч.2 ст.115, ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Судебное заседание по рассмотрению ходатайства назначено на 11:00 22 февраля.

Напомним, накануне инициативная группа "Кто заказал Катю Гандзюк" сообщила о еще одном подозреваемом в этом деле. По данным активистов, к убийству может быть причастен руководитель Национальной полиции Херсонской области Артур Мериков - он якобы предупредил криминального авторитета, организатора убийства, Алексея Левина (Москала) о том, что за ним ведется наблюдение.


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