Суд отклонил иск Тимошенко о незаконной агитации Порошенко на форуме

Власенко считает это неутешительными результатом судебной реформы.

Суд отклонил иск Тимошенко о незаконной агитации Порошенко на форуме
Фото: ba.org.ua

Решение шестого апелляционного админсуда об отклонении иска Юлии Тимошенко об использовании кандидатом в президенты Порошенко своей должности для незаконной агитации является отражением судебной реформы имени Петра Порошенко. Об этом заявил представитель истца, народный депутат Сергей Власенко по итогам судебного заседания, которое состоялось 20 февраля в Киеве.

Как известно, Юлия Тимошенко обжаловала в суде агитацию со стороны действующего президента: 9 февраля во время форума «Открытый диалог» во Дворце спорта Петр Порошенко как кандидат в президенты произносил свою предвыборную программу, его бесплатно транслировали три телевизионных канала - «112», «5 канал» и Прямой. На сайте главы государства это событие позиционировалась как мероприятие с участием главы государства, а не кандидата в президенты.

«При рассмотрении дела и в судебном решении суд признал все обстоятельства, на которые ссылалась истец Юлия Тимошенко, но в конце суд побоялся сказать, что это нарушение закона. Вот таких трусливые, непрофессиональные суды создал Петр Порошенко, чтобы покрывать свои фальсификации на выборах», - считает Сергей Власенко.

Он также отметил, что судьи были привлечены к информационной спецоперации: «Суд не объявлял решения до тех пор, пока не приехали журналисты телеканала «Прямой».

Как только появились журналисты «Прямого», сразу же вышли судьи из совещательной комнаты и объявили свое решение, рассказал Власенко.

«Все это свидетельствует о том, что телевизионщиков предупредили, решение было заранее известно, спрогнозировано, несмотря на очевидное нарушение избирательного законодательства кандидата в Президенты Петра Порошенко», - убежден представитель истца.

По словам Власенко, команда Юлии Тимошенко будет подавать апелляцию на решение суда в течение 2 дней, как это предусмотрено законом. «Но надежды на то, что сформированный Порошенко Верховный суд Украины станет на сторону закона, являются мизерными», резюмировал нардеп.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новинский: Украина в шаге от дейтонского сценарияНовинский: Украина в шаге от дейтонского сценария
СБУ задержала "Белую балаклаву" за подготовку переворота в день выборовСБУ задержала "Белую балаклаву" за подготовку переворота в день выборов
Нардеп Парасюк взял на поруки подозреваемого в покушении на предпринимателя из ЗапорожьяНардеп Парасюк взял на поруки подозреваемого в покушении на предпринимателя из Запорожья
Туск: Лучший способ почтить жертв Революции - делать все для продолжения реформТуск: Лучший способ почтить жертв Революции - делать все для продолжения реформ
Под контролем ИГИЛ в Сирии остался один населенный пункт, - ReutersПод контролем ИГИЛ в Сирии остался один населенный пункт, - Reuters
Блок рекламы


Похожие новости
Правоохранители проводят обыски у представителей штабов ТимошенкоПравоохранители проводят обыски у представителей штабов Тимошенко
Порошенко передал Генсеку ООН письма украинцев с призывом освободить военнопленных моряковПорошенко передал Генсеку ООН письма украинцев с призывом освободить военнопленных моряков
Порошенко призвал направить на Донбасс техническую миссию ООНПорошенко призвал направить на Донбасс техническую миссию ООН
РоSSия готовится к военному удару по Украине, - ПорошенкоРоSSия готовится к военному удару по Украине, - Порошенко
Девять кандидатов в президенты еще не открыли счета для ведения предвыборной агитацииДевять кандидатов в президенты еще не открыли счета для ведения предвыборной агитации
Порошенко и Епифаний привезли томос в Ивано-Франковскую областьПорошенко и Епифаний привезли томос в Ивано-Франковскую область
Порошенко о президентских выборах: Никто не знает, кто победит в УкраинеПорошенко о президентских выборах: Никто не знает, кто победит в Украине
Вице-президент США заверил Порошенко в поддержке УкраиныВице-президент США заверил Порошенко в поддержке Украины
Порошенко в Мюнхене провел переговоры с МеркельПорошенко в Мюнхене провел переговоры с Меркель
Тимошенко предложила Волкеру формат "Будапешт плюс"Тимошенко предложила Волкеру формат "Будапешт плюс"
Последние новости
Подгружаем последние новости