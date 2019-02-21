СБУ возбудила дело из-за появления свастики в киевском ТРЦ

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство из-за появления свастики в киевском ТРЦ Gorodok Gallery.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в фейсбуке.

В субботу, 16 февраля, на LED-лестнице этого торгового заведения на несколько минут вывели изображение свастики. Администрация ТРЦ заявила, что контроль над системой захватили хакеры. Лестницу отключили от электроснабжения, но провокационное изображение успел снять один из посетителей.

Руководство торгового центра извинилось за инцидент и пообещало способствовать его расследованию.