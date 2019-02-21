СБУ возбудила дело из-за появления свастики в киевском ТРЦ

Руководство торгового центра заявило о хакерской атаке.

СБУ возбудила дело из-за появления свастики в киевском ТРЦ
Фото: Youtube

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство из-за появления свастики в киевском ТРЦ Gorodok Gallery.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в фейсбуке.

В субботу, 16 февраля, на LED-лестнице этого торгового заведения на несколько минут вывели изображение свастики. Администрация ТРЦ заявила, что контроль над системой захватили хакеры. Лестницу отключили от электроснабжения, но провокационное изображение успел снять один из посетителей.

Руководство торгового центра извинилось за инцидент и пообещало способствовать его расследованию.

19 февраля СБУ начала расследовать происшествие по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины — изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.


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